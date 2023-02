Eerste beurs voor duurzaam wonen en verbouwen in Kapellen mag op belangstelling rekenen

De gemeente Kapellen heeft afgelopen zaterdag een beurs georganiseerd rond duurzaam wonen en bouwen in feestzaal LUX. De eerste editie was een succes.

De gemeente heeft zichzelf geëngageerd tegen 2030 veertig procent minder CO2 uit te stoten tegenover 2011. De huidige energiecrisis versnelt die energietransitie. “We trachten in de eerste plaats zelf het goede voorbeeld te geven door te investeren in nieuwe, energieneutrale gebouwen en bestaande gebouwen energiezuiniger te maken”, aldus Luc Devriese (N-VA), Kapels schepen voor Duurzaamheid en Energie. “We vergroenen ons wagenpark. Daarnaast hebben we deelwagens en deelfietsen geïntroduceerd. Publiek domein ontharden staat hoog op onze agenda.”

Al wil de gemeente ook haar inwoners meekrijgen in haar ambitie. “Verwarming en verlichting van woningen veroorzaken ruim veertig procent van de CO2-uitstoot in onze gemeente. Daarom sensibiliseren, informeren en coachen we onze inwoners, zodat de gezinnen in staat zijn de juiste beslissingen te nemen voor hun situatie. De organisatie van de beurs rond duurzaam wonen en bouwen past perfect in dat kader.”

Vragen uit publiek

In zaal LUX konden de geïnteresseerden verschillende infosessies volgen, die zonnepanelen, thuisbatterijen, slimme meters, energiedelen, begeleiding bij renovatie en energiezuinig verwarmen behandelden. Verschillende standhouders met een aantal zeer innovatieve producten rond energie hadden dan weer postgevat in de foyer. “De beurs was een groot succes. Vooral de infosessies trokken vele Kapellenaren. De talrijke vragen uit het publiek bevestigen dat het thema sterk speelt”, besluit Devriese.

Volledig scherm Ook energie- en duurzaamheidsschepen Luc Devriese (links) tekende present © RV

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.