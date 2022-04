Eenrichtingsverkeer op Koningin Astridlaan door nutswerken

Op de Koningin Astridlaan tussen de Ruyseveltslei en de Koning Albertlei in Kapellen worden van 11 tot en met 17 mei nutswerken uitgevoerd in opdracht van Pidpa, Fluvius en Proximus. Het verkeer kan enkel passeren richting het centrum. Het verkeer in de andere rijrichting volgt een omleiding via de Rubensheide, Lentelaan en Ruyseveltslei. De doorgang voor voetgangers en fietsers blijft mogelijk via de overkant. De timing van de werken is afhankelijk van de weersomstandigheden.