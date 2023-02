Een lange stoet in Ostrecht, met maar één dweilband

Met vijftien grote wagens had Ostrecht (Ossendrecht) dinsdagmiddag een bijzonder lange optocht. Behalve de praalwagens uit de eigen gemeente Woensdrecht reden er ook een vijftal Belgische carnavalswagens mee.

Waar de jury en het publiek het met elkaar helemaal over eens waren, was dat de wagen van De Sanegeit de fraaiste was in de optocht. De Huijbergse bouwers gingen dan ook zeer terecht aan de haal met de eerste prijs. Thema van de Huijbergse wagen was “Is’t bij t’ouwe”, Op en rond de wagen wemelde het van de bijen, bloemen en imkers. Volgens de jury een wagen met veel kleur, beweging en een mooie afwerking.

Ruimtewezens

De tweede plaats was voor Boys Zonder Naam uit Hoogerheide met een wagen vol ruimtewezens en ruimteschepen. De Kooi uit Hoogerheide kreeg de derde prijs. Hun wagen had het thema vliegreizen. Een wagen met vliegmachines, piloten en stewardessen.

Veel optochten hebben dit carnavalsseizoen te kampen met de deelname van weinig groepen en kleine wagens. In Ostrecht hadden ze daar gistermiddag absoluut geen last van, met een elftal aan kleine en grote groepen die voor een levendige optocht zorgden. Veel van die groepen speelde in op het Ostrechtse motto ‘Da klinkt as meziek in oos woore’.

Maar één dweilband

Bij die groepen waren diverse muziekstijlen te ontdekken, zoals rock, country en natuurlijk ook carnavalsmuziek. Levende muziek was er maar weinig in de optocht. De enige dweilband die meeliep was Hofkapel d’Ossekoppe uit Ostrecht. Prins Zjim van Ostrecht die op zijn prinsenwagen de lange stoet afsloot had liever wat meer levende muziek in zijn woore gehad.

Ook de andere optochten die de afgelopen dagen door de Woensdrechtse dorpen trokken hadden een minimum aan dweilbands in de stoet. Dit heeft alles te maken dat er steeds meer dweilbands, door een gebrek aan muzikanten, ter ziele zijn gegaan.

