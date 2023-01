Droogvissen is niet minder dwaas of onnozel dan voetbal

Brasschaat Vzw Mundio geeft startschot van nieuwe Wereldmeer­daag­se

In een tijdelijke tent over Theater Hemelhoeve, in het park van Brasschaat, werd zondagnamiddag het startschot gegeven voor een nieuwe editie van de Wereldmeerdaagse. Van maandag 30 januari tot en met dinsdag 14 februari kan iedereen er zich komen verdiepen in de mondiale thema’s.

29 januari