Drones fascineren veteranen van jong tot oud: ‘Dit zag ik vroeger niet vanuit mijn schuttersputje’

Zuid-Amerikaan­se wurgslang neemt container naar Antwerpen, maar houdt breuk in oogkas over aan reis

Het opvangcentrum voor wilde dieren in Kapellen heeft maandagmiddag een boa constrictor binnengekregen. De grote wurgslang was vanuit Zuid-Amerika in een container meegereisd naar de Antwerpse haven. Daaraan heeft het beest wel een breukje aan zijn oogkas overgehouden.