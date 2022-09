Drie weken eenrichtingsverkeer op Hoevensebaan door werken

Kapellen Muzikante zorgt voor amusante start van speelbab­bel op nieuwe locatie

De speelbabbel in Kapellen heeft een nieuwe stek. Zo kunnen baby’s en peuters zich voortaan samen met hun (groot)ouders op woensdagvoormiddag komen uitleven in de buitenschoolse kinderopvang (BKO) Park. De start was feestelijk, want Loes Strijbos van Alta Musica kwam voor een gezellige noot zorgen.

14 september