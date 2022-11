Door waterschade getroffen chocolatier heropent na verbouwing: “Helemaal klaar voor drukke periode”

KapellenAmper een half jaar was ‘Chocolatier Ashley’ in Kapellen open of het noodlot sloeg al toe. De zaak werd getroffen door wateroverlast. Na vier maanden renovatie heeft Ashley D’Hauwe (23) haar winkel zopas kunnen heropenen.

Al snel nadat Ashley haar bakkersstudie en bijkomende opleiding in chocolade afrondde, opende ze haar eigen chocolaterie in Lokeren. Die runde ze twee jaar lang. Voor de liefde verhuisde ze naar Kapellen, waar ze begin 2021 ‘Chocolatier Ashley’ startte op de Vredestraat tegenover de ingang van Shopping Promenade. Aan haar winkel heeft ze ook een eigen atelier. “Wij maken alle pralines en chocolade helemaal zelf”, vertelt ze fier.

Defecte wasmachine

Zes maanden later volgde een fiasco. Door een probleem aan de wasmachine van de bovenbuur stroomde water doorheen het plafond naar beneden in Chocolatier Ashley. “Het is op 9 juli ‘s avonds gebeurd. Ik was zelf niet meer aanwezig in de winkel. Ook de bovenbuur in kwestie was niet thuis. Het café en de Panos-broodjeszaak hier vlakbij belden met dat er vanuit mijn winkel het water op straat liep. Toen ik aankwam, stond er minstens twintig centimeter water binnen.”

De ravage was groot. “Alles was hier nat. Ik schat dat we wel zestig kilogram chocolade hebben moeten weggooien. Het marmer en het glas van de toonbank zijn bestendig tegen het water, maar de houten panelen waren aangetast. Ze begonnen op te zwellen. Absoluut geen cadeau voor een beginnende zaak. Gelukkig waren de machines in het atelier gevrijwaard gebleven.”

De houten panelen moesten vervangen worden. Al was er meer werk aan de winkel. “Er is een nieuw plafond gezet. Het water had ook de elektriciteit aangetast. Daarom hebben we nieuwe verlichting en airconditioning moeten plaatsen.”

Sinterklaas en feestdagen

Op 9 november was de opknapbeurt afgerond. Dan is Ashley in actie geschoten om de toonbank weer te vullen met artisanale chocoladeproducten. Intussen is iedereen weer welkom in haar winkel. Ter ere van de heropening kregen de klanten vrijdag zelfs een cadeautje. “Ik krijg positieve reacties. Velen zijn blij dat ik terug open ben. Ze zitten met me in dat ik pas gestart was en ik die waterschade al had moeten meemaken.”

De heropening komt net op tijd. “Sinterklaas en de eindejaarsfeesten staan voor de deur. Dat zijn voor een chocolatier toch twee belangrijke periodes. Ik ben helemaal klaar voor die drukke dagen”, besluit Ashley.

Chocolatier Ashley, Vredestraat 1, Kapellen. Dinsdag-zaterdag: 10-18u. Www.chocolatier-ashley.be.

