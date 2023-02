Doe-boek van therapeute uit Kapellen leert kinderen omgaan met gevoelens en prikkels

Al meer dan 25 jaar is de kinder- en gezinstherapeute, die haar praktijk heeft bij MS De Stroom op de Vloeiende in Kapellen, gespecialiseerd in hooggevoeligheid en prikkelgevoeligheid. “Hooggevoeligheid is een emotionele overprikkeling. Dat moet je zien als een alarmsignaal dat het even allemaal te veel wordt”, licht Dagje Boets toe. “Dat is niet per definitie hetzelfde als hoogsensitiviteit, want bij hoogsensitieve kinderen vormt intens voelen en diep denken een deel van hun persoonlijkheid. Prikkelgevoelige kinderen zijn dan weer gevoeliger voor interne en externe prikkels. Die komen bij hen harder binnen door een verschil in verwerking van zintuiglijke informatie door de hersenen.”