Dief betrapt op gestolen elektrische fiets

Helft van Vlaamse gezinnen kan honderden euro's besparen met juiste energiecon­tract: hoe pak je het aan?

In de nasleep van de energiecrisis beschikken veel gezinnen over een te duur energiecontract. Maar liefst twee miljoen huishoudens kunnen nu jaarlijks tussen 150 en 300 euro op hun elektriciteitsfactuur besparen door over te stappen naar een goedkoper tarief. Voor aardgas bedraagt het besparingspotentieel voor meer dan een miljoen huishoudens tussen 200 en 250 euro. Dat leest Mijnenergie.be in een analyse door de federale energieregulator CREG.