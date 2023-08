De Kalmthoutse Heide kleurt paars, en dus slaan fotografen hun slag: ‘Vreselijk, die blauwe lucht’

“Van een koeienstal aan de voet van de Pyreneeën maakten we vier gastenka­mers”: dit is de B&B van Annelies (45) en Eric (53) in het zuiden van Frankrijk

Het zuiden van Frankrijk heeft meer te bieden dan de Provence en de Côte d’Azur. Dat weten Annelies Van haecht (46) en Eric Carrasquet (53) als geen ander. Nadat het Brasschaats koppel twaalf jaar een bed and breakfast runde in een voormalige school in de Landes, verwelkomen ze dezer dagen gasten in hun chambres d’hôtes ‘L’autre Sud’ aan de voet van de Pyreneeën. “Het mekka voor wandelaars en fietsers. Al is het hier ook heerlijk luilekkeren.”