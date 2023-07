Column Ad Pertijs | Tussen het grote Tournieuws komt de dood van Basso het hardst binnen

BINNENKIJ­KEN. Kasteel te koop voor 20 miljoen euro: “Alle investerin­gen samen hebben meer gekost dan de vraagprijs”

Nog op zoek naar een droomhuis? Goed nieuws, want kasteel Mishaegen en het omliggend domein in Brasschaat staan te koop. Wij kregen een alvast een rondleiding in het volledig vernieuwde stulpje dat te koop staat voor 20 miljoen euro. Het 251 jaar oude kasteel is hypermodern uitgerust, al ademt het een authentieke sfeer. “We hebben tegeltjes van Delfts blauw laten plaatsen in de keuken. Die zijn ouder dan het kasteel zelf”, vertelt eigenaar Erik de Voogd (53).