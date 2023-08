Calfven wacht weer weekend vol koers op een slopend klimmetje: ‘Verraderlijk hoogteverschil’

Vier leden van dezelfde familie gearres­teerd in drugsgere­la­teer­de huiszoekin­gen

De Antwerpse politie heeft afgelopen woensdag drie huiszoekingen verricht in Deurne, Wommelgem en Edegem. Die acties kaderden in een lopend drugsdossier. Vier leden van dezelfde familie zijn bij die actie gearresteerd. Zij zouden al geruime tijd een goed draaiende handel in cocaïne runnen.