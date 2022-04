Boekenmarkt zoekt standhouders

Kapellen Rommel­markt van Plein 70 verhuist naar parking van sporthal ‘t Kooike

De rommelmarkt van Plein 70 ter ere van 775 jaar Putte op zaterdag 9 april kan vanwege een uitvaart niet doorgaan op de parking Ertbrand en het Vincent Mercierplein aan de Sint-Dionysuskerk in Putte-Kapellen. Het evenement van 10 uur tot en met 16 uur verhuist naar de grotere parking van sporthal ‘t Kooike op de Ertbrandstraat 58 in Putte-Kapellen. Nieuwe standhouders kunnen zich nog inschrijven aan hetzelfde tarief van vier euro per meter met een minimale afname van drie meter. Dat kan via Lieve Calle op het nummer 0477/37.69.33 of per mail naar plein70.kapellen@gmail.com.

7 april