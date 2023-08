Bib Putte-Kapellen vanaf september op maandag enkel ‘s avonds open, maar ook op dinsdagvoormiddag

Mathieu van der Poel mag hem een jaar dragen, maar waarom is het een regenboog­trui?

Traditiegetrouw rijdt de wereldkampioen wielrennen een jaar in de regenboogtrui. Mathieu van der Poel mag hem door zijn zege in Glasgow in elke wegwedstrijd dragen tot het WK van 2024. De term ‘regenboog’ komt tegenwoordig vaak voor in de topsport, maar dan meestal als symbool voor lhbti-acceptatie. Dat is in het wielrennen niet het geval.