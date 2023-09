Kasteel­fees­ten zetten De Slag bij Ekeren in de kijker

Op zaterdag 16 september vinden in Ekeren opnieuw de Kasteelfeesten plaats in het Veltwijckpark. Het thema is De Slag bij Ekeren die 320 jaar geleden plaatsvond. Verwacht ridders en jonkvrouwen, oude ambachten en spelen, een steekspel te paard en een vuurspektakel.