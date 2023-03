Bewolking in Kapellen vanochtend

Drugsbaas ‘Bolle Jos’ stuurt zijn kat naar proces: gerechts­hof in Luik toch omgevormd tot versterkte burcht

De kogelwerende schermen en zwaarbewapende agenten staan klaar in Luik voor het drugsproces met de Nederlandse drugsbaas ‘Bolle Jos’, Jos Leijdekkers (31) in de hoofdrol. Zijn Belgische organisatie met 37 verdachten, onder wie Antwerpenaars Niels D.C. en Jonas W. en de Waaslander Abdessalem B.A., wordt verdacht van de invoer van tonnen cocaïne, wapenbezit en het opzetten van cannabisplantages. In het Luikse dossier is ook een spoor naar de verdwenen ‘drugsoma’ Naïma Jillal. “Haar Polo? In stukken gezaagd en bij het oud ijzer gesmeten.”