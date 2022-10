Bekende bakkerij vernield door zware brand

Deurne Gedaan met containers: Freinet­school De Pientere Piste trekt verhuist naar innovatie­ve nieuwbouw

Na meer dan tien jaar in modulaire units, verhuisde GO! freinetschool De Pientere Piste naar een gloednieuw schoolgebouw aan het Park Rivierenhof. Met de nieuwbouw is er plaats voor 192 kleuters en 288 leerlingen in de lagere school - twee groepen per leeftijdscategorie.

29 oktober