Bekende bakkerij Sam Vollens vernield door zware brand

Livios Hoe maak je je gazon winter­klaar? Nu is het perfecte moment: tuinexpert Bart Verelst geeft tips bij dit zachte herfstweer

De droge, warme zomer heeft haar tol geëist. De meeste Vlaamse gazons liggen er niet al te best bij. Hoe voorkom je dat er ook nog tijdens de winter verdere schade ontstaat? En wanneer maai je het gazon voor het laatst? Bouwsite Livios vroeg aan tuinexpert Bart Verelst hoe je het gras voorbereidt op de winterperiode. En wat blijkt: nu is hét perfecte moment om in je tuin aan de slag te gaan.

28 oktober