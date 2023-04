Bejaarde vrouw (88) met rollator beroofd, dief ontsnapt in auto

Zesde editie van Tulpenpluk lokt 15.000 bezoekers naar Berend­recht

Na de tulpenpluk op het Astridplein eind januari, werd vandaag de lente alvast vroegtijdig ingezet op de Tulpenweide in Berendrecht. Vorig najaar werden er in Berendrecht 170.000 tulpenbollen geplant die intussen uitgroeiden tot mooie, kleurrijke bloemen. Bezoekers mochten per persoon 10 tulpen plukken en gratis meenemen naar huis om er daar verder van te genieten. De zesde editie trok 15.000 bezoekers aan, meldt de stad.