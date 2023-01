Bejaarde bestuurder wordt onwel, rijdt voetganger aan en komt tot stilstand tegen winkelpand

Volgens politiewoordvoerder Tom De Gent van de PZ Noord is de chauffeur onwel geworden en is dat de oorzaak van het ongeval. “De toestand van de aangereden voetganger leek in eerste instantie bijzonder ernstig. De man is overgebracht naar het ziekenhuis maar er is geen sprake van levensgevaar. Ook de bestuurder van de auto is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer in het centrum moest even omgeleid worden om de hulpdiensten hun werk te laten doen.”