‘Beir-Total’ laat festivalgangers voor het eerst twee dagen lang uit de bol gaan

Benny H. (37) en zijn vriendin Lieve E. (43) vrij onder voorwaar­den na overlijden van nichtje Milou (3)

De Antwerpse onderzoeksrechter heeft besloten om Benny H. (37) en zijn vriendin Lieve E. (43) vrij te laten onder voorwaarden. Hun nichtje Milou (3) bleef zaterdag bij hen logeren toen ze plots hard van de trap viel en overleed. Benny en Lieve besloten om onduidelijke redenen om te liegen tegen de ouders van Milou over wat er precies gebeurd was en te zeggen dat ze was overreden. “Niemand heeft ooit de dood van het meisje gewild”, zegt de advocaat van Lieve.