Automobilist (25) rijdt door Hoogerheide met drugs op zak en honkbalknuppel in auto

Na Gault&Millau verovert Bras­schaats restaurant Maurice nu ook een plekje in Michelin­gids

Het gaat hard voor Maurice op de Bredabaan in Brasschaat. Het restaurant van Kaatje De Blick en voormalig sterrenchef Karl Ave was amper twee maanden open of ze kreeg al een 13,5 op 20 in de Gault&Millau. En nu is de zaak ook opgenomen in de culinaire gids van Michelin.