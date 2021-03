Auto schuift in gracht, bestuurster ernstig gewond afgevoerd

Kapellen Kapellen investeert in nieuw busje om minder mobielen te vervoeren

9 maart De gemeente Kapellen gaat een nieuwe minibus aankopen om minder mobielen te vervoeren. Deze investering bedraagt 57.000 euro. In juni 2009 startte het OCMW in Kapellen met een aangepast vervoersdienst voor minder mobiele personen. Dankzij een handicar worden mindervaliden niet langer uitgesloten van het sociale en culturele leven vanwege hun mobiliteitsprobleem. De huidige handicar in Kapellen heeft al vele kilometers op haar teller staan en is nu aan vervanging toe.