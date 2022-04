Annelies Verlinden geeft startschot van CD&V-wijktour in Kapellen

Afgelopen zaterdag hield CD&V Kapellen een lentebabbel in de tuin van gemeenteraadslid Philippe Henquet. Daar gaf minister Annelies Verlinden (CD&V) het startschot voor de wijkbabbels van de lokale partij in de gemeente. “Binnenkort bezoeken wij de wijken om te luisteren naar jullie vragen en te horen wat er leeft in Kapellen”, aldus Henquet. Wie wil weten waar CD&V Kapellen haar oranje tentje opzet, volgt best de website of Facebookpagina van de plaatselijke afdeling.