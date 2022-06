Amerikaanse uitwisselingsstudente zoekt warme thuis voor volgend schooljaar in buurt van Kapellen

KapellenDe 18-jarige Riley uit de Verenigde Staten wil na de zomer haar laatste jaar uit het middelbaar onderwijs overdoen in ons land. De vrijwilligersorganisatie Youth For Understanding (YFU) is nog op zoek naar een gastgezin in Kapellen of omgeving, die de jongedame een warme thuis kan bieden van einde augustus 2022 tot begin juli 2023.

YFU biedt jongeren van 15 tot en met 18 jaar de kans tot een ware culturele uitwisseling, waarbij ze deel uitmaken van een Vlaams gezin, Nederlands leren en in onze contreien naar de middelbare school gaan. Dat programma wil ook Riley volgen. Er wordt voor haar nog gezocht naar een gastgezin in de regio van Kapellen. “Riley is een zeer onafhankelijke studente die houdt van rolschaatsen en haken. Ze wil graag de wereld en de mensen beter begrijpen, en ook nieuwe dingen ontdekken. Alleen zijn vindt ze best leuk, al heeft ze ook vrienden, met wie ze wandelingen maakt of gamet. Momenteel eet ze vegetarisch, al wil ze tijdens haar uitwisselingsjaar gerust vlees eten. In haar gastgezin wil ze graag echt deel uitmaken van de familie”, klinkt het bij YFU.

De Amerikaanse scholier is ook een krak in wiskunde. In de klas helpt ze graag leerlingen die het wat moeilijker hebben. “Na haar uitwisseling wil Riley verder studeren, al weet ze nog niet goed wat. Ze heeft ook interesse in talen. Al drie jaar Japans volgt ze in het buitenschools onderwijs. In haar vrije tijd is ze vrijwilliger in het ziekenhuis.”

Kost en inwoon

Wie Riley in de buurt van Kapellen onderdak kan bieden, kan contact opnemen met YFU Vlaanderen via inbound@yfu.be of via het nummer 015 690 085. Een buitenlandse scholier in huis nemen is op vrijwillige basis. Het gastgezin voorziet in kost en inwoon. De overige kosten zijn voor de rekening van de scholier. Gedurende de uitwisseling worden de student en het gastgezin begeleid door een zogenaamde ‘counselor’, de steun en toeverlaat van scholier en gastgezin. Vrijwilligers helpen met de kennismaking van onze cultuur door onder meer lokale tripjes of weekends te organiseren. Meer informatie via www.students.yfu.world.