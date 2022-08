Alf (80) komt zijn nieuwe e-step uittesten op... trottinettenfeest voor kinderen: “Ik ben paracommando geweest, dan zal dit ook wel lukken”

Kapellen Verkeersom­lei­din­gen door asfalte­rings­wer­ken tijdens de maand augustus

In augustus zullen er werken plaatsvinden in verschillende straten, waardoor daar geen verkeer mogelijk is. Aan de werf geldt dan ook een parkeerverbod. De planning van de werken is steeds afhankelijk van de weersomstandigheden, waardoor versnellingen of vertragingen mogelijk zijn. Hier volgt een overzicht waar de werken plaatsvinden.

2 augustus