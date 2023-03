Agent gewond bij aanhouding in Putte, 17-jarige pas gepakt na gebruik taser

LIVE REUZEGOM­PRO­CES. “Ik ben de papa van Sanda en ik ben boos, héél boos. Want een ‘vriend’, die laat je niet in de steek”. Proces afgelopen, arrest op 26 mei

Op de laatste zittingsdag van het proces tegen de 18 Reuzegomleden kwam de familie van Sanda Dia zelf nog uitgebreid aan het woord. Omdat de pleidooien van de beklaagden meer tijd in beslag namen dan gepland, besloot het hof van beroep om deze maandag een extra zittingsdag in te gelasten. Iedereen kreeg nog de kans om zijn laatste zegje te doen, waaronder een boze, doch niet haatdragende papa Ousmane. De replieken van de verdediging namen amper 10 minuten in beslag. Het proces is ten einde. Arrest op 26 mei om 11 uur.