582.500 keer bedankt! Deze verhalen uit Kapellen raakten het voorbije jaar het meest

Voor Bart de Haan nam 2022 een dramatische start. Tijdens oudejaarsnacht werd zijn dwergteckel Scott uit zijn appartement gestolen. Dat bezorgde hem groot verdriet, want voor het baasje was zijn viervoeter als een eigen kind. Een grote liefde voor honden toonde ook Mitch Fondu. Hij liet zich in Malaga 24 uur lang opsluiten in een kooi met een rottweiler. Die stunt deed hij om aandacht te vragen voor de asielhonden van de Belgische organisatie Spaanse Honden in Nood, waar hij zelf vrijwilliger is.