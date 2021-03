14-jarige uit Kapellen die cel in moest na coronafeest krijgt gelijk van jeugdrechter: “Door opsluiting al zwaar genoeg gestraft”

ANTWERPEN 50 jaar speelgoed­ge­schie­de­nis van In den Olifant verhuist met nieuwe eigenaars: “Zaak is ooit nog van mijn vader geweest, de cirkel is rond nu”

28 februari Wie kwalitatief en duurzaam speelgoed in Antwerpen zegt, zegt ‘In den Olifant’, al een halve eeuw lang. Nele en Bert Vekemans namen de zaak een klein jaar geleden in volle lockdown over en verhuisden dit weekend heel hun hebben en houden naar de nieuwe winkel in de Lombardenstraat. “We verkopen nu ook meer babyspeelgoed, Playmobil en wat absoluut nog ontbrak: Lego.”