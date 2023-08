Verkeerson­ge­val­len met gewonden in politiezo­ne Rivieren­land

In politiezone Rivierenland vonden er bij de start van het weekend verkeersongevallen met gewonden plaats. In de Oscar Van Kesbeeckstraat in Mechelen kwam het tot een aanrijding tussen een personenwagen en een bromfiets, waarbij een 24-jarige bromfietsster lichte verwondingen opliep. Zij werd verder verzorgd in het ziekenhuis. In de Groenstraat in Puurs-Sint-Amands kwam het dan weer tot een aanrijding tussen een personenwagen en twee fietsers, 31 en 60 jaar. De twee fietsers werden met hun verwondingen naar het ziekenhuis gereden.