Zomerbar Bar Bascule schenkt cheques aan BS De Kiem en zes anderen

Bar Bascule opende vorig jaar voor het eerst haar deuren, pal naast het kanaal met uitzicht op de iconische brug van Kapelle-op-den-Bos. Ze zouden een deel van de opbrengst verdelen onder scholen en goede doelen en maakte zonet hun belofte ook hard. Een van de organisatoren, Jan Kennis: “Van tevoren stond vast dat we dit zouden doen. We schenken cheques van 500 euro aan de vijf lagere scholen in Kapelle-op-den-Bos en aan twee goede doelen Breathe for Noah en Morris INCLUSIEf vzw. En nu staan we op de speelplaats van basisschool De Kiem om de eerste te overhandigen.”

Bij De Kiem zijn ze heel dankbaar voor de centjes. “Die zullen we goed investeren in de speelplaats. Nu is die gemengd. We willen ook het contact tussen de jonge en wat oudere kindjes in stand houden. Toch willen we een afbakening maken voor de allerkleinsten”, legt directrice Hilde Verbesselt uit. “Zo gaan we lage bloembakken aankopen die met elkaar verbonden zijn door banken. Zo kunnen de kinderen elkaar toch zien en interactie hebben, en krijgen de kleinsten hun eigen plekje. In de bakken kunnen we dan samen bloemen planten en zo vergroenen we weer een beetje.” Bij De Kiem staan samen spelen en de natuur centraal op de speelplaats. “We investeerden de afgelopen twee jaren -met dank aan het oudercomité- al veel in nieuw speeltuigen en dergelijke, deze natuurlijke afscheiding kunnen we mede realiseren dankzij de cheque van Bar Bascule en het oudercomité. Dank jullie wel!”