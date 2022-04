“Wij willen meer cashautomaten in onze gemeente”

kapelle-op-den-bosOppositiepartijen CD&V en proKA willen meer cashautomaten in Kapellen-op-den-Bos. “En liefst snel ook. Nu moet heel de gemeente het stellen met één automaat. Soms is die gewoon leeg.” Volgens de meerderheid zijn er wel nog een aantal automaten op het grondgebied.

Steeds meer banken schrappen kantoren. “Niet geheel onlogisch gezien overschrijven en andere zaken gewoon digitaal kunnen. Maar cashgeld is de wereld nog niet uit en dus is de nood aan cashautomaten er wél nog steeds”, stelt raadslid Ann Van Rompaey (CD&V).

“Veel grootbanken trokken inderdaad al weg uit onze gemeente. Een fenomeen dat we in heel Europa zien en lang niet enkel in onze gemeente. Het klopt wel dat inwoners daardoor soms genoodzaakt zijn in buurgemeenten geld af te halen of te storten”, erkent schepen Lena Ghysels (N-VA).

Raadslid Dirk Hermans (proKA): “De grootbanken hebben samen het netwerk Batopin opgestart, waarbij ze in alle gemeenten een neutrale geldautomaten de zogenaamde Bancontact Cash-punten willen invoeren. Momenteel zijn 5% van deze automaten operationeel maar voor Kapelle-op-den-Bos wordt dit pas ingepland vanaf november 2023 en wordt hiervoor de stationsomgeving als locatie naar voor geschoven.” Ann Van Rompaey: “Ik kan me ook niet inbeelden dat oudere mensen staan te springen om naar de stationsbuurt te gaan om geld af te halen.”

Niet aan station

Volgens Ghysels is de stationsbuurt voor niemand de ideale locatie. Niet voor de oppositie en evenmin voor de meerderheid. “Hier wordt de kar hier wel voor de paarden gespannen. Het gesprek met Batopin moet zelfs nog volgen. Die ligt al even vast en komt er op 25 april. Die cashpunten zijn echter niet in beheer van de gemeente en wij willen hen ondersteunen en raad geven maar uiteindelijk is dit geen bevoegdheid van de gemeente. Tijdens het gesprek zullen wij ook aanhalen dat die buurt ons niet geschikt lijkt. Zo’n automaat poot je niet zomaar om het even waar neer. De plek moet goed bereikbaar zijn, maar eveneens bestand zijn tegen ramkraken. Zoiets is een halve bunker bij manier van spreken. (denk aan de ramkraak met de bulldozer bij Crelan Nieuwenrode enkele jaren geleden, red.)”

De meerderheid hoopt ook op meerdere cashpunten. In het centrum en een in de deelgemeenten zou handig zijn. “Momenteel kunnen mensen nog terecht bij Argenta in het centrum, bij Bpost en bij Crelan in Nieuwenrode.”

Het eerste gesprek met Batopin volgt 25 april.