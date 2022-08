Werken in de Oudstrijdersstraat gaan op 8 augustus van start

Roosdaal TERRASTIP. De buiten­speel­tuin van Sofie in een oase van groen

Elke week gaan onze journalisten op zoek naar nieuwe plekjes of nieuwe concepten waar je lekker kan eten of drinken. Tijdens de zomer passen we dat concept lichtjes aan en gaan we op zoek naar de leukste zomerbars in onze regio. Vandaag gaan we genieten bij Sofie Bronselaer in Roosdaal. Sinds vorig jaar richt ze in haar achtertuin een zomerbar in, in combinatie met een grote buitenspeeltuin. Springkastelen, trampolines, speelgoed, hangmatten enzovoort.

29 juli