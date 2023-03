Weg ligt op gemeentegrens... dus is slechts 1 rijvak hersteld: “We discussiëren al decennia over deze straat”

Tijdens de gemeenteraadszitting van 27 februari kaartte proKA-raadslid Dirk Robberechts de toestand aan. Een gedeelte van de straat werd recent opgelapt, maar enkel langs Kapelse kant. Het raadslid vroeg zich af of er geen afspraak met Londerzeel was gemaakt. Die was er niet, bekent schepen van Openbare Werken Geert Van de Voorde (N-VA).

“Begin deze legislatuur hadden we aan Londerzeel gevraagd om samen de Oudemanstraat te herstellen, maar er kwam geen reactie”, zegt hij. “Ik wil de ‘zwarte piet’ niet doorschuiven naar Londerzeel, maar die gemeente is bevoegd voor haar stuk van de rijweg. Het ging slechts om een beperkte herstelling, peanuts in vergelijking met onze grotere werven, bijvoorbeeld in de Molenstraat.”

Beladen geschiedenis

De straat heeft een beladen geschiedenis. Voor beide buren speelt de Oudemanstraat een andere rol. “Het gedeelte tussen de A12 en het bedrijventerrein Terlocht is nodig voor vrachtverkeer, daar zijn we het over eens”, zegt Van de Voorde. “Maar richting Ramsdonk zien wij de Oudemanstraat vooral als een woonstraat, waar we liefst enkel lokaal verkeer zien.” Toch wordt ook die route vaak gekozen door vrachtwagens. “Vanuit Londerzeels perspectief is dat begrijpelijk. Dat verkeer slaat dan het centrum van hun gemeente over. Dit is al decennialang een discussiepunt.”

Het industrieterrein ligt volledig op Londerzeels grondgebied. Het zware vrachtverkeer heeft niet alleen een effect op het wegdek, maar vooral op de verkeersveiligheid in Kapelle-op-den-Bos. De gemeente is die vrachtwagens liever kwijt dan rijk. De schepen hoopt dat de oplossing dichterbij is dan ooit. “Met een nieuwe parallelweg naast de A12, zou het bedrijventerrein ontsloten worden. Volgens onze informatie, is men daar in Londerzeel aan aan het werken.”

Nieuwe weg

Dat klopt, aldus Londerzeels burgemeester Conny Moons (LWD). “Het project van de ontwikkeling van de KMO-zone is in volle gang”, zegt ze. “Daar hoort ook de nieuwe weg naast de A12 bij.” Nieuws zal binnenkort volgen. “Midden april doen we alles uit de doeken op een persconferentie.”

Dat Londerzeel niet bij de herstelling betrokken was, beaamt ook Conny Moons. “We hebben dit keer geen vraag gekregen.” Doorgaans worden werken op de Oudemanstraat uitgevoerd op vraag van de 2 gemeenten en gezamenlijk betaald. “Er is altijd een budget voor dringende herstellingen”, vervolgt de burgemeester. “Wanneer we vaststellen dat het wegdek te lamentabel of zelfs gevaarlijk wordt, grijpen we snel in.”

Dat de buren niet bij de herstellingswerkzaamheden werden betrokken, kwam het bestuur in Kapelle-op-den-Bos op kritiek te staan van de oppositiebanken. ProKA-raadslid Dirk Robberechts sloot zijn interventie af met: “Het blijft een hilarisch resultaat van een typisch kafkaiaans Vlaams beleid rond het beheer van onze wegeninfrastructuur.”

