WEER. Zwaarbewolkte ochtend en hevige neerslag in Kapelle-Op-Den-Bos

RESTOTIP. L’antica Fenice, een stukje Sicilië in Roosdaal: “Geen Italiaans restaurant, maar ook geen broodjes­zaak”

Sinds kort is aan het kruispunt Belle Alliance in Roosdaal een nieuwe horecazaak te vinden: L’antica Fenice. Een droom van Giuseppe Russo (47) en Sandra Safilippo (43) uit Okegem. Een trattoria rosticceria, iets typisch Italiaans waar je van ’s ochtends tot ’s avonds kan drinken en eten. “Gezellige familiale sfeer, met dagverse producten”, klinkt het. “We bieden een breed gamma aan Italiaanse gerechten aan, vaak uit de Siciliaanse keuken. Een klassieker is bijvoorbeeld de arancino.”