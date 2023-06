WEER. Zo goed als helder weer in Kapelle-Op-Den-Bos vanochtend

Betrapt op terugweg van huwelijk: chauffeur heeft 2,2 promille in het bloed

“Ik kwam van een huwelijk en ikzelf was recent gescheiden. Het was emotioneel en heb te veel gedronken.” Aan het woord is een autobestuurder die zich voor de rechter moest komen verantwoorden voor dronken rijden. Hij werd in juni opgemerkt door de politie in Willebroek. Hij had toen 2,2 promille alcohol in zijn bloed. “Ik hoop op enige begrip. Ik weet dat ik niet meer in staat was om te rijden, maar heb het toch gedaan. Het was dom.” De rechter hield rekening met zijn pleidooi, maar veroordeelde de man alsnog tot een geldboete van 1.200 euro en legde hem een rijverbod op van 1 maand.