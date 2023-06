WEER. Zo goed als helder weer in Kapelle-Op-Den-Bos vanochtend

Werken stations­buurt Willebroek gaan nieuwe fase in: kruispunt Stations­straat en Guido Gezelle­straat twee weken afgesloten

De werkzaamheden in de stationsbuurt in Willebroek gaan binnenkort een nieuwe fase in. Vanaf 12 juni tot en met 30 juni wordt het kruispunt van de Stationsstraat en de Guido Gezellestraat hiervoor tijdelijk afgesloten. Doorgaand verkeer volgt een omleiding via de Jozef Wautersstraat, het Stationsplein en de IJzerenwegstraat.