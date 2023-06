WEER. Kans op helder weer in Kapelle-Op-Den-Bos vanochtend

Verkeersinfo 50 minuten file door ongeval op Binnenring in Grimbergen: rijbaan wel weer vrij

Er is een verkeersongeval gebeurd op de R0, de Binnenring rond Brussel, ter hoogte van Grimbergen. Richting Zaventem was de middenrijstrook een tijdlang versperd. De rijbaan is intussen weer vrij, maar er staat nog steeds een file vanaf Zellik. Je verliest er 50 minuten.