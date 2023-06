WEER. Helder weer in Kapelle-Op-Den-Bos vanochtend

Bromfiet­ser (25) onder invloed van drugs vlucht van politiecon­tro­le: “Omdat hij agressief was, mocht hij afkoelen in de cel”

Een 25-jarige bromfietser is in Mechelen uit het verkeer gehaald na een positieve drugstest. De twintiger werd opgemerkt terwijl hij aan het rondrijden was zonder helm én zonder nummerplaat. Wanneer de politie hem aan de kant wilde zetten, sloeg hij ook nog op de vlucht