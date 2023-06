WEER. Helder weer in Kapelle-Op-Den-Bos vanochtend

In Zenne gevonden lichaam is van vermiste bejaarde man (77): “Niets wijst op ongeval of misdrijf”

In Hofstade bij Zemst is donderdagmiddag opnieuw een lichaam gevonden in de Zenne. Het gaat om het stoffelijk overschot van een 77-jarige man, die vorige week als vermist werd opgegeven. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde.