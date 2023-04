WEER. Helder weer in Kapelle-Op-Den-Bos vanochtend

Inschrij­vin­gen vernieuwde zomerop­vang beginnen maandag

Op zoek naar opvang in de zomervakantie? Woon of werk je in Kapelle-op-den-Bos of gaat je kind naar school in de gemeente? Dan heeft het lokaal bestuur goed nieuws. Tijdens de zomervakantie slaan de speelpleinen en Buitenschoolse kinderopvang ’t Klawieterke de handen in elkaar voor hun gloednieuwe Zomerwerking! De inschrijvingen hiervoor beginnen maandag.