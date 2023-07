WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Kapelle-op-den-Bos vandaag

Voor het eerst een gewoon pintje en herbruikba­re bekers: organisa­tie Soirée Tropicale zorgt voor enkele nieuwighe­den op 38ste editie

Donderdag, vrijdag en zaterdag is het domein van de Schranshoeve in Eppegem opnieuw het decor van Soirée Tropicale van jeugdhuis De Jeppe. De driedaagse is al aan de 38ste editie toe. Hoog tijd om voor het eerst ook op zaterdag pils toe te voegen aan de drankkaart, vindt de organisatie. En ook herbruikbare bekers zijn nieuw dit jaar.