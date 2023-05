‘Weed King’ krijgt 33 maanden cel: “Opnieuw beginnen dealen na ziekte zoontje”

Een 43-jarige man uit Kapelle-op-den-Bos die verschillende soorten drugs had verkocht, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 33 maanden. De man had in 2021 al een gevangenisstraf met probatie-uitstel had gekregen, eveneens voor drughandel.