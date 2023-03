Vzw Scampi Day: binnenspeeltuin, eetfestijn, quiz en veel meer in De Kring

Davids­fonds trekt eropuit: daguitstap naar Bergen en Belœil op 6 mei

Davidsfonds Londerzeel gaat binnenkort met leden en geïnteresseerden de bus in richting Henegouwen. Op het programma: een gegidste wandeling in de straten van Bergen, even binnenkijken in een monumentaal art nouveau-huis, een bezoek aan een unieke tentoonstelling van amaryllissen en veel meer.