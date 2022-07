Vroege vogels: dit is dé tip voor morgenochtend!

kapelle-op-den-bosDat moet je toch eens meemaken? Op nachtvlinderjacht gaan, vroeg in de ochtend bij het krieken van de dag. Een keer per jaar kan je de activiteit als buitenstaander meemaken onder begeleiding van de mensen van Natuurpunt in het Bos van Aa in Kapelle-op-den-Bos. Zet je wekker alvast.

Een keer per jaar doen ze het publiekelijk. Natuurpunt Kanaalregio-Bos van Aa gaat met de nachtvlinderwerkgroep op pad om de verschillende soorten te determineren. “We doen dat enkele keren per jaar en daarvan stellen we dit gebeuren één keer open. Zowel in Bos van Aa als in het Kollintenbos doen we dat een keer. Vanavond zetten we drie grote vallen uit, wie wil kan morgenochtend de vangst mee komen aanschouwen. Je krijgt er wat uitleg bij en kan vragen stellen of gewoon genieten”, zegt Erwin Lauwers. De vlinders worden gedetermineerd, gefotografeerd en weer vrij gelaten.

“In België tellen we maar liefst 2.172 soorten nachtvlinders waarvan tot nu toe 617 soorten in ons natuurgebied zijn waargenomen. We hopen morgenochtend op zo’n 100 verschillende soorten als we de vangst in de 3 vallen nagaan.” De grote lampen aan de vallen in plexiglas moeten de motten oftewel nachtvlinders naar de vallen leiden.

De activiteit is wel voor de vroege vogels onder ons. Of het is de moeite om die wekker toch eens vroeger te zetten en dit gebeuren eens mee te maken. De activiteit start om 6 uur en de plek van afspraak is aan de aanlegkade aan de ingang van het Bos van Aa: Sluisweg, 1980 Zemst.

Normaal moet je inschrijven voor deze activiteit, zodat in geval van slecht weer contact met de deelnemers opgenomen kan worden. De weersvoorspelling zit echter goed, waardoor inschrijving voor morgen niet nodig is.

Alle informatie vind je op: www.natuurpunt.be

Volledig scherm Illustratiebeeld Natuurpunt Kanaalregio-Bos van Aa © Natuurpunt Kanaalregio-BosvanAa

