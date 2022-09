Verkeersborden in Kapelle-op-den-Bos staan eindelijk correct: “Was de gemeente nu gewoon koppig of traag ver begrip?”

Wat doorzettingsvermogen betreft kan het wel tellen. Reyniers hield voet bij stuk en nu zijn laatste poging: de minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) hem gelijk gaf, wijzigde de gemeente de verkeersborden.

Volledig scherm verkeersborden niet reglementair in januari 2022 © Marc Baert

Het onderbord onder verboden rechts af te slaan, hangt er. Nu mag enkel zwaar verkeer niet afslaan. In de vorige situatie hing het bord verboden af te slaan er zonder onderbord en gold die boodschap dus voor alle voertuigen. We blikken even terug. Fons wil zijn rijbewijs halen, leert zo de verkeersborden kennen en merkt dat hij sinds de plaatsing van enkele verkeersborden voor de route voor zwaar vrachtverkeer, eigenlijk wettelijk gezien niet tot aan zijn eigen woning kan rijden. Hij had het er in januari met zijn ouders over aan de keukentafel tijdens het avondeten.

Vrij overtuigd van zijn gelijk stapte hij ermee naar de politie en gemeente: “Iedereen gaf mij gelijk, toch kreeg ik de boodschap dat er niets zou veranderen om budgettaire redenen”, zegt Fons. “Dan ga ik hogerop”, was toen zijn boodschap. Hij klopte aan bij de provinciegouverneur. Daar kreeg hij te horen dat ze een verkeersdeskundige lieten bepalen wat moest of niet. Ook die stelde hem in zijn gelijk maar zonder echt dwingende aanmoediging richting de gemeente. “Frustrerend want ik hoorde steeds dat het ergens wel klopte, maar dat ze het niet nodig achtte er wat aan te doen. Terwijl: de wet is de wet en als burgers die niet als voor interpretatie vatbaar mogen behandelen, dan mogen lokale besturen dat toch ook niet?”, vroeg hij zich luidop af.

Nog een bezorgdheid was de verzekering: “Wat als ik de straat inrij en een ongeluk heb? Ook al is het niet mijn fout, ik mocht daar zogezegd niet afslaan dus ben in overtreding.” De verzekeringen stelden wel gerust en haalden aan dat het laatste gepasseerde bord geldt. Net om de hoek zou het volgende verkeersbord dat namelijk al weer opheffen. “Een geruststelling, dat wel. Maar mijn frustratie was er nog.”

Budgetaire redenen mogen geen excuus zijn

Hij nam zijn laatste stap: mailen naar minister Lydia Peeters. “Haar kabinet bevestigde me waar ik al zo lang van overtuigd ben. Er mogen geen budgettaire redenen zijn om die onderborden niet correct te plaatsen”, zegt Reyniers. Volgens het kabinet van minister Peeters is het ook enkel in het Vlaamse Gewest dat de lokale overheden hier zelf toezicht op doen. “In de andere gewesten oefenen de regionale overheden toezicht uit op de verkeerstekens zoals die worden aangebracht door steden en gemeenten. In het Vlaamse gewest is het een keuze geweest om steden en gemeenten autonoom bevoegd te maken voor de maatregelen die zij nemen op de wegen in eigen beheer.”

Hij bezorgde het antwoord aan de gemeente en wachtte op antwoord. “Het antwoord is dat de borden werden aangepast. Eindelijk.” zegt hij tevreden. “Was de gemeente nu gewoon koppig of traag ver begrip? Dat zullen we waarschijnlijk nooit weten”, besluit Reyniers.

