Te hoge energiefactuur: “Wij sluiten op onze kalmste avond van de week”

Marvin Christaens en zijn vrouw houden al 22 jaar café. “Vanaf januari 2022 maakten we van Café De Plekpot: Eetkaffee De Plekpot. Mijn vrouw overwon twee jaar geleden kanker en voelt zich er niet meer goed bij altijd achter de toog te staan en is kokkin van opleiding. Zij is heel gelukkig in haar keuken nu. En ik, na 22 jaar café houden tot de vroege uurtjes, dat is ook zwaar en heft zijn tol. Vandaar onze keuze en daar zijn we tot vandaag heel blij mee. Dat wil ik benadrukken. Maar als je gasvuren te veel verbruiken op een kalme avond en daarmee je energiefactuur de lucht injagen. Dan valt de beslissing om tijdens de wintermaanden ‘s avonds te sluiten op je kalmste avond. In de zomer is er elke avond veel volk, dan voel je dat niet.”