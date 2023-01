‘‘t Kapels Kransje’ of ‘Achterklap’? Laatste kans om te stemmen op nieuwe naam Zorgcafé

Mechelen Tractor vervoert boomstam­men in aanhangwa­gen, maar maakt ze niet goed vast

De politiezone Rivierenland heeft op de Postzegellaan in Mechelen een chauffeur van een tractor met aanhangwagen uit het verkeer gehaald. De chauffeur vervoerde enkele boomstammen in de aanhangwagen, maar had deze niet goed vastgemaakt.

12:01