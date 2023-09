Kermis in Kapelle-op-den-Bos: verruimde openings­uren en prikkelar­me momenten

Vanaf zaterdagmiddag kan je in het centrum van Kapelle-op-den-Bos een bezoekje brengen aan de kermis. De kramen blijven tot woensdagnamiddag in het dorp. Het is de eerste kermis sinds de wijzigingen in het kermisreglement. De kermis heeft langere openingsuren en op zondagmiddag is het evenement anderhalf uur prikkelarm.