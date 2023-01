Ronan ruimt al zeven jaar als Mooimaker de straten op: “Het is dweilen met de kraan open”

Mechelen Inbraakpo­gin­gen in handels­zaak en restaurant

Op twee plaatsen in het stadscentrum van Mechelen hebben dieven geprobeerd om in te breken. Eerst werd er geprobeerd om in te breken in twee handelszaken langs de Sint-Katelijnestraat. Hier werd telkens een raam geforceerd. De daders geraakten niet binnen. Er werd dus geen buit gemaakt. Verder werd er ook nog getracht om in te breken in een eetgelegenheid op de Korenmarkt. Hier werd de deur van de zaak geforceerd, maar geraakten de dieven eveneens niet binnen. Er is nu een onderzoek geopend naar de inbraakpogingen. Of ze aan elkaar kunnen worden gelinkt, is nog niet duidelijk.

